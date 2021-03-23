17
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
وزير الصحة عرض مع حب الله تلقيح القطاعات الإنتاجية
Lebanon 24
23-03-2021
|
18:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن في مكتبه في الوزارة، وزير الصناعة في حكومة ت صريف الاعمال الدكتور عماد حب الله يرافقه نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش وتناول البحث قضية حصول القطاعات الصناعية الإنتاجية على اللقاح.
وأبدى حب الله ارتياحه "لما تبلغه من الوزير حسن لناحية تعديل خطة التلقيح، بحيث تأخذ في الاعتبار الوضع في لبنان والقطاعات الإنتاجية فيه". ونوه "بما يقوم به وزير الصحة العامة من إتصالات لتأمين لقاحات إضافية تساعد على تحقيق المناعة المجتمعية في وقت قريب"، وقال: "إننا ننتظر كذلك أن يتم التلقيح عبر المبادرات الخاصة سواء عبر مبادرة رئيس مجلس الأعمال اللبناني الروسي جاك صراف أم مبادرات ومؤسسات أخرى يتم التواصل معها". وكرر "دعوة المواطنين إلى التسجيل للقاح في أسرع وقت ممكن".
بدوره أعلن بكداش أنه "وضع الوزير حسن في أجواء ما تقوم به المصانع في لبنان من حيث التزام الوقاية، علما أن فرقا تابعة لوزارة الصحة العامة تجري بحثا دوريا في هذا الإطار كما أن جمعية الصناعيين تعطي الإرشادات المطلوب إتباعها للمصانع، إضافة إلى توقيع عقد مع شركة مهمتها مراقبة الوقاية في المصانع، بحيث تصدر وزارة الصناعة قرارًا بتوجيه إنذار أو إقفال أي مصنع غير ملتز"م. ولفت إلى أنه" من المهم تأمين اللقاح للمحافظة على ديمومة القطاعات الإنتاجية خصوصًا أن مصانع متعددة تؤمن معظم المواد الإستهلاكية للسوق المحلي".
نقابة المصورين الصحافيين
كما استقبل الوزير حسن وفدا من نقابة المصورين الصحافيين برئاسة النقيب عزيز طاهر الذين أوضح أن الوفد شكر الوزير حسن على "ما يبديه من إهتمام ومتابعة لأوضاعهم الصحية"، وقال: "إن الوفد أثار معه إصابة عدد كبير من المصورين بفيروس كورونا نتيجة عملهم الميداني"، وأشار إلى أن "الوزير حسن أبلغهم بأن تعديلات تم إدخالها على الخطة الوطنية، بحيث أدرج الإعلاميون من ضمن الفئات الناشطة التي لن يتأخر تلقيحها، وأن الأمر يتم بالتنسيق مع وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد".
تابع
الأكثر قراءة
"فاتورة مخيفة" في أحد المطاعم (صورة)
Lebanon 24
"فاتورة مخيفة" في أحد المطاعم (صورة)
21:43 | 2021-03-23
23/03/2021 09:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجرت بين عون والحريري.. والدولار سيتخطى هذا الرقم
Lebanon 24
انفجرت بين عون والحريري.. والدولار سيتخطى هذا الرقم
08:30 | 2021-03-23
23/03/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون لن يتراجع وهذا ما سيقدم عليه
Lebanon 24
عون لن يتراجع وهذا ما سيقدم عليه
08:00 | 2021-03-23
23/03/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كرتونة البيض بـ40000 ليرة.. وحملة لمقاطعته (صورة)
Lebanon 24
كرتونة البيض بـ40000 ليرة.. وحملة لمقاطعته (صورة)
08:55 | 2021-03-23
23/03/2021 08:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تجاوز أمس الـ 14 ألفاً.. ما وضع الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعدما تجاوز أمس الـ 14 ألفاً.. ما وضع الدولار اليوم في السوق الموازية؟
09:09 | 2021-03-23
23/03/2021 09:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
00:57 | 2021-03-24
لقاءات عون ستشمل مزيداً من الدبلوماسيين
00:52 | 2021-03-24
لبنان بند على قمّة الاتحاد الأوروبي غداً
00:46 | 2021-03-24
استياء فرنسي من فريق بعبدا
00:32 | 2021-03-24
كرة التأليف عادت إلى ما قبل نقطة الصفر
00:24 | 2021-03-24
عون يشكو التأليف للسعودية
00:09 | 2021-03-24
إرباكات وتحريف المنصّة
فيديو
لأجل "سيلفي".. رجل وطفلته ينجوان بأعجوبة من فيل ضخم! (فيديو)
Lebanon 24
لأجل "سيلفي".. رجل وطفلته ينجوان بأعجوبة من فيل ضخم! (فيديو)
21:00 | 2021-03-23
24/03/2021 01:02:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"وان بلس" تدخل عالم الساعات الذكية لمنافسة "سامسونغ" و"آبل" (فيديو)
Lebanon 24
"وان بلس" تدخل عالم الساعات الذكية لمنافسة "سامسونغ" و"آبل" (فيديو)
21:00 | 2021-03-23
24/03/2021 01:02:21
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى محبي "PlayStation".. إليكم أبرز التقنيات في الأذرع الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
إلى محبي "PlayStation".. إليكم أبرز التقنيات في الأذرع الجديدة (فيديو)
18:00 | 2021-03-23
24/03/2021 01:02:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact