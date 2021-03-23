لبنان

وزير الصحة عرض مع حب الله تلقيح القطاعات الإنتاجية

Lebanon 24
23-03-2021 | 18:14
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 إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن في مكتبه في الوزارة، وزير الصناعة في حكومة ت صريف الاعمال الدكتور عماد حب الله يرافقه نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش وتناول البحث قضية حصول القطاعات الصناعية الإنتاجية على اللقاح.

وأبدى حب الله ارتياحه "لما تبلغه من الوزير حسن لناحية تعديل خطة التلقيح، بحيث تأخذ في الاعتبار الوضع في لبنان والقطاعات الإنتاجية فيه". ونوه "بما يقوم به وزير الصحة العامة من إتصالات لتأمين لقاحات إضافية تساعد على تحقيق المناعة المجتمعية في وقت قريب"، وقال: "إننا ننتظر كذلك أن يتم التلقيح عبر المبادرات الخاصة سواء عبر مبادرة رئيس مجلس الأعمال اللبناني الروسي جاك صراف أم مبادرات ومؤسسات أخرى يتم التواصل معها". وكرر "دعوة المواطنين إلى التسجيل للقاح في أسرع وقت ممكن".

بدوره أعلن بكداش أنه "وضع الوزير حسن في أجواء ما تقوم به المصانع في لبنان من حيث التزام الوقاية، علما أن فرقا تابعة لوزارة الصحة العامة تجري بحثا دوريا في هذا الإطار كما أن جمعية الصناعيين تعطي الإرشادات المطلوب إتباعها للمصانع، إضافة إلى توقيع عقد مع شركة مهمتها مراقبة الوقاية في المصانع، بحيث تصدر وزارة الصناعة قرارًا بتوجيه إنذار أو إقفال أي مصنع غير ملتز"م. ولفت إلى أنه" من المهم تأمين اللقاح للمحافظة على ديمومة القطاعات الإنتاجية خصوصًا أن مصانع متعددة تؤمن معظم المواد الإستهلاكية للسوق المحلي".

نقابة المصورين الصحافيين
كما استقبل الوزير حسن وفدا من نقابة المصورين الصحافيين برئاسة النقيب عزيز طاهر الذين أوضح أن الوفد شكر الوزير حسن على "ما يبديه من إهتمام ومتابعة لأوضاعهم الصحية"، وقال: "إن الوفد أثار معه إصابة عدد كبير من المصورين بفيروس كورونا نتيجة عملهم الميداني"، وأشار إلى أن "الوزير حسن أبلغهم بأن تعديلات تم إدخالها على الخطة الوطنية، بحيث أدرج الإعلاميون من ضمن الفئات الناشطة التي لن يتأخر تلقيحها، وأن الأمر يتم بالتنسيق مع وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد".
 
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