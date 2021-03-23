لبنان

كليب: لبنان كبيت يحترق!

Lebanon 24
23-03-2021 | 18:28
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غرّد الاعلامي سامي كليب عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: لبنان يشبه حاليا بيتا يحترق ، وساسته حائرون بكيفية تعليق اللوحات في غرفة الاستقبال.
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سامي كليب

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