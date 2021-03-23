الرئيس عون في خلال لقائه السفيرة الفرنسية: متمسكون بالمبادرة الفرنسية كمشروع انقاذي للبنان

اعلنت رئاسة الجمهورية عبر "تويتر"، ان "الرئيس ميشال عون اكد خلال استقباله سفيرة فرنسا في لبنان على تمسكه بالمبادرة الفرنسية كمشروع انقاذي للبنان".

