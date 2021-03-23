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لبنان
في لبنان...42 حالة وفاة جديدة بكورونا والإصابات تقترب من 4000
Lebanon 24
23-03-2021
|
19:08
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أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 42 حالة وفاة بكورونا إضافة إلى 3851 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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