المجذوب يصدر قراراً بدفع فروقات أجر ساعات التعاقد لحملة الإجازات الفنية

وقع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب ومديرة المكتب الإقليمي لليونسكو السيدة كوستنزا فارينا ، خطة العمل السنوية لليونسكو بالتعاون مع وزارة التربية، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ومديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري ، ومسؤولة برنامج التربية في لبنان التابع لليونسكو الدكتورة ميسون شهاب.وتتضمن الخطة محاور عدة ابرزها، الإستجابة للأزمة الناتجة عن فيروس كورونا، توفير الدعم التقني لتطوير الخطة الخمسية للوزارة وللقطاع التربوي في لبنان، تأمين الدعم للمديرية العامة للتعليم العالي، إعادة تأهيل المؤسسات التربوية المتضررة من انفجار المرفأ ودعم التعليم النوعي.وتوجه الوزير المجذوب بالشكر والتقدير من منظمة اليونسكو ممثلة بمديرة المكتب الإقليمي وفريق العمل، على التعاون المستمر والدعم ، آملا أن "تؤدي محاور الخطة إلى تحقيق خطوات نوعية في تحسين أداء الإدارة والمعلمين والمؤسسات التربوية ، مما يرفع القدرة على الإستجابة لمقتضيات المرحلة صحيا وتربويا وإداريا".فروقات التعاقدمن جهة ثانية أصدر الوزير المجذوب قرارا قضى بإعطار فروقات أجر الساعة للمتعاقدين للتدريس في المدارس الرسمية المنتشرة في المناطق كافة من حملة الإجازات الفنية ، وذلك بعدما تم رفع أجر الساعة من 18000 ليرة إلى 20000 ليرة . وتغطي الفروقات ساعات التدريس لهؤلاء الأساتذة عن كل من الاعوام الدراسية 2017/2018 ، 2018/2019 ، 2019/2020 .وأرفق قراره التنفيذي بلوائح رفعها إليه المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق ، أعدتها مديرية التعليم الأساسي والمناطق التربوية .