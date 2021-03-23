لبنان

المجذوب يصدر قراراً بدفع فروقات أجر ساعات التعاقد لحملة الإجازات الفنية

Lebanon 24
23-03-2021 | 19:17
A-
A+
Doc-P-806072-637521239104429015.jpg
Doc-P-806072-637521239104429015.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب ومديرة المكتب الإقليمي لليونسكو السيدة كوستنزا فارينا ، خطة العمل السنوية لليونسكو بالتعاون مع وزارة التربية، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ومديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري ، ومسؤولة برنامج التربية في لبنان التابع لليونسكو الدكتورة ميسون شهاب.

وتتضمن الخطة محاور عدة ابرزها، الإستجابة للأزمة الناتجة عن فيروس كورونا، توفير الدعم التقني لتطوير الخطة الخمسية للوزارة وللقطاع التربوي في لبنان، تأمين الدعم للمديرية العامة للتعليم العالي، إعادة تأهيل المؤسسات التربوية المتضررة من انفجار المرفأ ودعم التعليم النوعي.

وتوجه الوزير المجذوب بالشكر والتقدير من منظمة اليونسكو ممثلة بمديرة المكتب الإقليمي وفريق العمل، على التعاون المستمر والدعم ، آملا أن "تؤدي محاور الخطة إلى تحقيق خطوات نوعية في تحسين أداء الإدارة والمعلمين والمؤسسات التربوية ، مما يرفع القدرة على الإستجابة لمقتضيات المرحلة صحيا وتربويا وإداريا".

فروقات التعاقد
من جهة ثانية أصدر الوزير المجذوب قرارا قضى بإعطار فروقات أجر الساعة للمتعاقدين للتدريس في المدارس الرسمية المنتشرة في المناطق كافة من حملة الإجازات الفنية ، وذلك بعدما تم رفع أجر الساعة من 18000 ليرة إلى 20000 ليرة . وتغطي الفروقات ساعات التدريس لهؤلاء الأساتذة عن كل من الاعوام الدراسية 2017/2018 ، 2018/2019 ، 2019/2020 .

وأرفق قراره التنفيذي بلوائح رفعها إليه المدير العام للتربية الأستاذ فادي يرق ، أعدتها مديرية التعليم الأساسي والمناطق التربوية .
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:57 | 2021-03-24
00:52 | 2021-03-24
00:46 | 2021-03-24
00:32 | 2021-03-24
00:24 | 2021-03-24
00:09 | 2021-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website