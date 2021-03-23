أوضاع مستشفى قرطبا الحكومي مدار بحث بين الوزير حسن ومارتينوس

استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن في مكتبه في وزارة الصحة العامة، رئيس اتحاد بلديات جبيل رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس، وتناول البحث في أوضاع مستشفى قرطبا الحكومي.ولفت مارتينوس في تصريح إلى انه "لا علاقة لوزارة الصحة بالتأخير الحاصل في استقبال المرضى في المستشفى، بل إن الوزير الدكتور حمد حسن قدم كل المساعدات الممكنة للمستشفى وأمن لها في السابق مبلغ مليار ليرة لبنانية ووعد بمنح المستشفى ثلاثمئة مليون ليرة في غضون أسبوعين كحد أقصى، بشرط أن تعد إدارة المستشفى أسرة وتبدأ باستقبال المرضى خصوصا أن الوزير حسن يتطلع إنشاء مركز للقاح في المستشفى".وشدد مارتينوس على "أهمية المستشفى الذي بوسعه تأمين الخدمة الطبية للعديد من البلدات والقرى المجاورة"، وشكر الوزير حسن على ما يبديه من تعاون آملا أن تبدأ إدارة المستشفى قريبا باستقبال المرضى تمهيدا لإنشاء مركز لقاح".