لبنان

"فاتورة مخيفة" في أحد المطاعم (صورة)

Lebanon 24
23-03-2021 | 21:43
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يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفاتورة أحد المطاعم في البترون، حيث بلغ المجموع 1826000ألف ليرة لبنانية!
 
وجاءت الأسعار كالتالي:
 
 
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مطعم

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