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لبنان
"فاتورة مخيفة" في أحد المطاعم (صورة)
Lebanon 24
23-03-2021
|
21:43
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يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفاتورة أحد المطاعم في البترون، حيث بلغ المجموع 1826000ألف ليرة لبنانية!
وجاءت الأسعار كالتالي:
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