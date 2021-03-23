لبنان

"النقابي المستقل": لعدم العودة للتعليم المدمج إلا بعد تأمين اللقاح لكل الأساتذة

Lebanon 24
23-03-2021 | 19:47
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دعا "التيار النقابي المستقل" في بيان، كل المعلمين والأساتذة الى "رفع الصوت عاليا للمطالبة بوقف التلاعب السياسي بسعر صرف الدولار وبالأمن الغذائي، واستعادة القيمة الشرائية للراتب وللمعاش اللذين خسرا 90 في المئة من قيمتهما".

وطالب ب"عدم العودة الى التعليم المدمج، إلا بعد تأمين اللقاح لكل الأساتذة، حفاظا على سلامتهم وسلامة أهلهم، مع وضع خطة واضحة لناحية المناهج ونهاية العام الدراسي"، داعيا إلى "تأمين كل المتطلبات الضرورية لإنجاح التعليم عن بعد وتحقيق المساواة بين التلاميذ"، مطالبا ب"وقف تهديد الأساتذة المضربين صونا لكراماتهم، ولأن لهم الحق في التعبير".

ودعا إلى "حذف كل المواد المشبوهة التخريبية من الموازنة - الجريمة وحماية حقوق المتقاعدين وأسرهم في نظام التقاعد وتعزيزه، واحتساب كامل العقد السنوي للمتعاقدين وافادتهم من التقديمات الاجتماعية والصحية وتثبيتهم وفقا للأصول".
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