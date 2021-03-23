اتحاد أصحاب المولدات في المتن وكسروان وجبيل: للمحافظة على المصداقية عند إعداد تقارير تخص أرباح أصحاب المولدات الكهربائية

صدر عن اتحاد أصحاب المولدات في المتن وكسروان وجبيل بواسطة وكيلهم القانوني المحامي البروفيسور ربيع شندب البيان التالي:

"كما بات معلومًا فإن الغلاء في لبنان قد طال وبدون استثناء جميع القطاعات الصناعية والتجارية وسواها بما تصدره من منتجات وبضائع ومعدات فضلًا عن المواد الأولية.وإن قطاع مولدات الكهربائية هو من ضمن هذه القطاعات التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في المواد الأولية والبشرية التي تستخدم من أجل إستمرارية العمل. وبخلاف ما يعتقده البعض في تقديرهم للجدوى الاقتصادية لمشروع من هذا النوع، فإن الغلاء الحاصل لا يقتصر فقط على مادة المازوت، فإن هذا القطاع يحتاج للكثير من العوامل لكي يؤمن خدماته فعلى سبيل المثال فإن التمديدات والمعدات والآلات اللازمة لتشغيل المولدات تستورد من الخارج وبالعملة الأجنبية كما أن صيانة هذه المعدات والتجهيزات يتطلب مواد أولية تباع في السوق المحلية بالدولار الأميركي حسب سعره في السوق السوداء وليس بالليرة اللبنانية. هذا فضلًا عن اليد العاملة المستخدمة في القطاع، فإن جميع أجور العمال قد ارتفعت نتيجة الضائقة المالية وغلاء المعيشة.لذلك، فإننا نتمنى المحافظة على المصداقية والشفافية والموضوعية عند إعداد تقارير تخص الجدوى الاقتصادية وأرباح أصحاب المولدات الكهربائية، الذين أصبحوا على الدوام في موقع المتهمين والمدانيين في العالم وهذا الأمر أدى إلى تحريض الرأي العام اللبناني عليهم وخلق المنازعات فيما بينهم وبين المواطنيين".