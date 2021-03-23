لبنان

شينكر: حزب الله أدخل لبنان في حرب مكلفة والحكام لا يكترثون للشعب

Lebanon 24
23-03-2021 | 20:09
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لفت مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر الى ان "حزب الله أدخل لبنان في حرب كلفته مليارات الدولارات وهو يدعم الوضع الحالي في لبنان ولا يهتم بمعاناة الشعب".

واشار شينكر في حديث لقناة "العربية" الى ان "التركيز على المصالح الطائفية في لبنان يفاقم معاناة الشعب".

وراى شينكر ان "النخبة السياسية الحاكمة في لبنان لا تكترث لحاجات الشعب".

وشدد شينكر على ان "الشعب اللبناني بحاجة لحكومة من المختصين".
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