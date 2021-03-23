قمة استثنائية لقادة دول الاتحاد الأوروبي بمشاركة بايدن والملف اللبناني على الطاولة

يعقد قادة دول الاتحاد الاوروبي قمة استثنائية الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل عبر تقنية الفيديو مخصصة للازمة الصحية المتصلة بجائحة كورونا.

وعلمت "المركزية" أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيشارك في القمة عبر تطبيق زوم وسيكون موضوع لبنان على طاولة البحث بناءً لطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمساعدة على تشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسية.