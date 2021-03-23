لبنان

حملة لمقاطعة شراء البيض والدجاج

Lebanon 24
23-03-2021 | 22:06
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يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة يطالب المواطنون خلالها بمقاطعة شراء البيض والدجاج الطازج، ابتداءً من يوم غد الأربعاء ولغاية أسبوع.
 
وجاءت هذه الحملة نتيجة غلاء الأسعار التي يعاني منها اللبنانيون.
 
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البيض

الدجاج

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