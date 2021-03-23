حملة لمقاطعة شراء البيض والدجاج

يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة يطالب المواطنون خلالها بمقاطعة شراء البيض والدجاج الطازج، ابتداءً من يوم غد الأربعاء ولغاية أسبوع.

وجاءت هذه الحملة نتيجة غلاء الأسعار التي يعاني منها اللبنانيون.