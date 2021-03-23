لبنان

مستشفى صيدا الحكومي: فريق قسم الطوارئ لم يقصر بواجبه تجاه طفلة عانت بترًا في طرف إصبعها

Lebanon 24
23-03-2021 | 22:40
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أوضحت إدارة مستشفى صيدا الحكومي الجامعي في بيان انه "في تاريخ اليوم وصلت إلى قسم الطوارئ في المستشفى الطفلة لمى محمد نجم وهي تعاني من بتر في طرف إصبع في إحدى يديها ( تحت الظفر مباشرة )، فتم استقبالها من قبل الفريق الصحي في قسم الطوارىء ومعاينتها واعطاؤها المسكنات اللازمة وتضميد اصبعها، لحين حضور الطبيب المختص الذي طلبه الأهل بالإسم، حيث كان في غرفة العمليات يتابع حالة أخرى وتم ابلاغ الأهل بالأمر وبأن حالة الطفلة لا تستدعي اي تدخل جراحي مباشر، علما أن الجزء المبتور من الأصبع لم يكن موجودا ولم يحضره الأهل معهم. فتم ابقاء الطفلة تحت المراقبة في قسم الطوارىء واجراء ما يلزم في مثل هذه الحالات بالتنسيق مع الطبيب المختص. ولما انتهى الطبيب من عمليته وحضر الى قسم الطوارىء لمتابعة حالة الطفلة لم يجدها، حيث كان أهلها قد نقلوها من المستشفى".
وبناء عليه، "يهم إدارة مستشفى صيدا الحكومي أن تؤكد أنّ فريق قسم الطوارئ في المستشفى لم يقصر بواجبه تجاه حالة هذه الطفلة منذ وصولها وإن فترة الانتظار في الطوارئ لم تتعد ساعة وربع الساعة كانت خلالها الطفلة تحاط بالعناية اللازمة ولم تستدع الحالة إجراء جراحة أو حتى تقطيب وانه ليس صحيحًا ان فترة انتظار الطفلة في الطوارئ تسبب بموت الخلايا المبتورة لأن الجزء المبتور لم يكن موجودًا عند وصولها وحتى لو كان كذلك فلا يمكن إعادة وصله كخلايا".

وأشارت إدارة مستشفى صيدا الحكومي إلى أنها "تواصلت مع رئيس مصلحة وزارة الصحة في الجنوب الدكتور جلال حيدر لإطلاعه على حالة الطفلة، وهي تضع نفسها بتصرف اي تحقيق بما جرى من قبل الوزارة وهي جاهزة لإثبات صحة تصرف فريقها الطبي والتمريضي مع هذه الحالة، متمنية الشفاء العاجل للطفلة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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