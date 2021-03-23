توقيف سوريين في برج حمود وجل الديب لإقدامهم على ترويج المخدّرات وتعاطيها

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت، بتاريخ 21/ 3/ 2021، في منطقة برج حمود، السوريَّيْن (م.ن) و(ع.د) لإقدامهما على ترويج المخدّرات وتعاطيها، وحيازتهما عملة مزوّرة، وتجوّلهما دون أوراق قانونية، وضبطت في منزل الأول كميّةً كبيرةً من المخدّرات والعملة المزورة.





وأشارت في بيان، الى أن دورية أخرى من المديرية المذكورة أوقفت بتاريخ 22/ 3/ 2021 في منطقة جل الديب، السوري (ع.ع) لإقدامه على ترويج المخدّرات وتعاطيها، وحيازته كمية كبيرة منها، وتجوله دون أوراق قانونية، وقيادته سيارة دون أوراق. وأشارت في بيان، الى أن دورية أخرى من المديرية المذكورة أوقفت بتاريخ 22/ 3/ 2021 في منطقة جل الديب، السوري (ع.ع) لإقدامه على ترويج المخدّرات وتعاطيها، وحيازته كمية كبيرة منها، وتجوله دون أوراق قانونية، وقيادته سيارة دون أوراق.

وبحسب البيان، فقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.