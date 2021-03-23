لبنان

توقيف سوريين في برج حمود وجل الديب لإقدامهم على ترويج المخدّرات وتعاطيها

Lebanon 24
23-03-2021 | 22:56
A-
A+
Doc-P-806117-637521371998841205.jpg
Doc-P-806117-637521371998841205.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت، بتاريخ 21/ 3/ 2021، في منطقة برج حمود، السوريَّيْن (م.ن) و(ع.د) لإقدامهما على ترويج المخدّرات وتعاطيها، وحيازتهما عملة مزوّرة، وتجوّلهما دون أوراق قانونية، وضبطت في منزل الأول كميّةً كبيرةً من المخدّرات والعملة المزورة.
 


وأشارت في بيان، الى أن دورية أخرى من المديرية المذكورة أوقفت بتاريخ 22/ 3/ 2021 في منطقة جل الديب، السوري (ع.ع) لإقدامه على ترويج المخدّرات وتعاطيها، وحيازته كمية كبيرة منها، وتجوله دون أوراق قانونية، وقيادته سيارة دون أوراق.  
 
وبحسب البيان، فقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:57 | 2021-03-24
00:52 | 2021-03-24
00:46 | 2021-03-24
00:32 | 2021-03-24
00:24 | 2021-03-24
00:09 | 2021-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website