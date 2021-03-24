لبنان

ثوابت لاقت ترحيباً ودعماً

Lebanon 24
24-03-2021 | 00:03
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يستند مرجع إلى دعم إقليمي ودولي، في ما خص تمسكه بجملة ثوابت، لاقت ترحيباً ودعماً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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