إرباكات وتحريف المنصّة

دخلت عناصر إدارية وغير إدارية على خط المنصّة في ما خص المطاعم والمقاهي، مما ادخل إرباكات، وحرّف المنصة، بتأثير من موظفين أغبياء، عن مهامها، مع العلم أنها غير مطلوبة بالنسبة للمواطنين، وفق ما ذكرت أسرار "اللواء".