لبنان

كرة التأليف عادت إلى ما قبل نقطة الصفر

Lebanon 24
24-03-2021 | 00:32
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رأت أوساط بعبدا وفريق "التيار" عبر "اللواء" أن "المشكلة في التأليف لدى الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي يحاول ان يتجاوز رئيس الجمهورية".
وقد استأثر هذا الافتراق في مسار التأليف، بالاهتمام الدبلوماسي ومسعى رئيس الجمهورية إلى القيام بدور دعائي، بوجه الرئيس المكلف سعد الحريري، وحمائي لادائه وسياساته، التي أعادت كرة التأليف إلى ما قبل نقطة الصفر، في ظل تولد أزمة ثقة بالغة الصعوبة، وانفلات الأجواء، لدرجة ان السلع الضرورية مهددة، وأن الدولار غير قابل للسيطرة، حتى من قبل المصرف المركزي، الذي أنشأ تطبيقاً للدخول إلى المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة من قبل المصارف، على عودة حرق الاطارات وقطع الطرقات امام المصرف المركزي في الحمراء.
المصدر: اللواء
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