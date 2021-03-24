لبنان

لقاءات عون ستشمل مزيداً من الدبلوماسيين

Lebanon 24
24-03-2021 | 00:57
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أوضحت مصادر رسمية عبر "اللواء" ان "لقاءات الرئيس ميشال عون تأتي من ضمن حركة ستشمل مزيداً من الدبلوماسيين والشخصيات السياسية، لشرح الوضع الحكومي وموقفه منها حتى لا يُساء فهم موقفه ولا يقع احد ضحية معلومات مغلوطة".
المصدر: اللواء
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