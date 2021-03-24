لقاءات عون ستشمل مزيداً من الدبلوماسيين

أوضحت مصادر رسمية عبر "اللواء" ان "لقاءات الرئيس ميشال عون تأتي من ضمن حركة ستشمل مزيداً من الدبلوماسيين والشخصيات السياسية، لشرح الوضع الحكومي وموقفه منها حتى لا يُساء فهم موقفه ولا يقع احد ضحية معلومات مغلوطة".