لبنان

مخاوف من دخول أطراف خارجية على خط الأزمة الداخلية

Lebanon 24
24-03-2021 | 01:17
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كشفت المعلومات المتوافرة لـ"السياسة" الكويتية أن "هناك مخاوف جدية من دخول أطراف خارجية على خط الأزمة الداخلية، لافتعال توترات أمنية في أكثر من منطقة لبنانية".
المصدر: السياسة الكويتية
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