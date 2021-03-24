لبنان

الحريري وضع النقاط على الحروف

Lebanon 24
24-03-2021 | 01:23
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أكّدت مصادر مقرّبة من الرئيس المكلف سعد الحريري لـ"السياسة" الكويتية أن "الأخير وضع النقاط على الحروف، وكشف زيف ادعاءات فريق العهد، وأظهر بالوقائع والأدلة من هو الذي يعمل من أجل تشكيل حكومة تنقذ لبنان، ومن هو الذي يعرقل التأليف لأنه يريد الحصول على الثلث المعطل لمصالح سياسية ضيقة على حساب مصالح الشعب اللبناني"، مشيرة إلى أن "حزب الله" ليس بعيداً عن كل هذا التعطيل، وإن ادعى خلاف ذلك، بعدما ثبت بالدليل القاطع أنه جزء أساسي من حلقة التعطيل الممنهج التي يشارك فيها رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، في سياق حملة ضغوطات على الرئيس المكلف لدفعه إلى الاعتذار، وهو أمر بعيد المنال مهما اشتد حجم هذه الضغوطات".
ولفتت المصادر إلى أن "مواجهة الحريري لمخطّط عون، أنقذت اتفاق الطائف من السقوط بعدما تصدى لعملية انقلاب منظمة على الدستور والميثاق، والتي أخمدت في مهدها، عندما رفض محاولة رئيس الجمهورية الاعتداء على صلاحية الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة، وسعيه لخلق أعراف جديدة لا تمت إلى الواقع بصلة، لافتة إلى أنها تعتقد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، سيبقى على موقفه الداعم للرئيس الحريري في تشكيل حكومة اختصاصيين، وهو موقف يتمايز به عن حليفه "حزب الله".
المصدر: السياسة الكويتية
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