حمادة لـ"السياسة": عون يريد الهيمنة وتعويم صهره

في ظل حديث عن إمكانية توجّه عدد من النواب لتقديم استقالاتهم، احتجاجاً على الأوضاع الراهنة، بعد فشل تشكيل الحكومة، قال النائب المستقيل مروان حمادة لـ "السياسة"، إنه "كان أول من بادر إلى الاستقالة، للغضب والقرف مما آلت إليه الأوضاع وما حل باللبنانيين من نكبات ومحن".وأضاف: "ان فشل تشكيل الحكومة يعود لإصرار رئيس الجمهورية على الثلث المعطل من أجل الهيمنة على القرار الحكومي، في محاولة يائسة لتعويم صهره جبران باسيل، ووضع اليد على السلطة التنفيذية بعد انتهاء العهد الرئاسي"، مؤكداً أن "الرئيس المكلف سعد الحريري لن يعتذر، ولن يسمح للحبل أن يشد على عنقه، وبالتالي على رئاسة الوزراء، وعلى ما تبقى من دستور في لبنان".ورفض حمادة ما سمّاها، حلولاً جزئية يعمل على تهيئتها الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله ووكيله العام في الرئاسة، بواسطة إقرار موازنة مبتورة من خلال حكومة مستقيلة لن تحل المشكلة ولن تحيي العظام.