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لبنان
الحجّار لـ"الأنباء": عون وفريقه يريدون تطفيش الحريري
Lebanon 24
24-03-2021
|
01:38
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أسف عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجّار لعدم توصل رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، خلال اللقاء الـ 18 بينهما، إلى توافق على تشكيل الحكومة، مؤكدا انه "بدا واضحا ان الفريق الرئاسي، ومن ضمنه رئيس التيار الحر جبران باسيل، لا يريدون الحريري، وهم يعملون بكل قوتهم لتطفيشه"، محذرا من ان "الاستمرار في تعطيل تشكيل الحكومة قد يتجه بالبلاد نحو فوضى كبيرة وخراب، يتحمله الرئيس عون وفريقه الرئاسي".
وقال الحجار في تصريح لـ"الأنباء": "الكل يعلم ان عون لا يريد الحريري رئيسا للحكومة، والدليل على ذلك ما اعلنه قبل الاستشارات النيابية الملزمة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في بعبدا، والذي كاد أن يطلب فيه من النواب صراحة عدم تسمية الحريري لتشكيل الحكومة".
وأضاف: "خلافا لكل الاصول، رأينا كيف استخدم الرئيس عون عبارات تخرج عن كل اللياقات في أصول التعاطي مع المواقع الدستورية الأخرى، عندما وصف الرئيس الحريري بالكذاب، وتبين لاحقا ان الكذب كان منه شخصيا للأسف، وشاهدنا جميعا عدم اللياقة ايضا في الرسالة المتلفزة للرئيس عون، التي اراد فيها استدعاء الحريري إلى بعبدا، وخيره في السير كما يريد (عون) في تشكيل الحكومة او يعتذر، اضافة إلى ذلك رسالة الأمس، والتي حدد فيها عون توزيع الوزارات على الطوائف، وطلب من الحريري تعبئتها، ما دفع الحريري إلى رفض ذلك كونها تجاوزا للدستور".
المصدر:
الانباء الكويتية
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