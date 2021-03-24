عون مستاء جداً من الحريري

أكدت معلومات "الأنباء" الكويتية ان "الرئيس ميشال عون بالغ الاستياء، ليس مما قاله الرئيس المكلف بعد اللقاء، المتزمت معه وحسب، بل لقوله ما قاله من منبر القصر الجمهوري بالذات، وفي ذلك شيء من التحدي، غير المعتاد، في العلاقات بين رؤساء السلطات الدستورية في لبنان".