لبنان

دياب الى النادي

Lebanon 24
24-03-2021 | 04:21
A-
A+
Doc-P-806150-637521602267509582.jpg
Doc-P-806150-637521602267509582.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يؤكد أحد السياسيين، بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بات ميالاً لنادي رؤساء الحكومات السابقين، وليس لمن أتوا به وتخلّوا عنه.
 
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
نصرالله: مسؤولية رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب هي اعادة جمع الحكومة والتصرف
lebanon 24
24/03/2021 07:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل عبر الحدث: حكومة حسان دياب اصلا متوقفة عن العمل ولا تقوم بشيء والقرار بيد حزب الله والمنظومة المتعاونة معه التي تمسك بمجلس النواب وتعطل تشكيل الحكومة الجديدة لانقاذ البلد
lebanon 24
24/03/2021 07:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الحكومة: نقلت مواقع الكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي كلاماً منسوباً الى دولة الرئيس حسان دياب بأن الانفجار في مرفأ بيروت نتج عن تفجير صاعق عبر ريموت كونترول. يؤكد المكتب أن هذا الكلام غير دقيق، ورهن التحقيقات التي ستحدد كيفية حصول الانفجار
lebanon 24
24/03/2021 07:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مراسل العربية: نتنياهو يحتاج لأصوات حزب "يمينا" لتشكيل الحكومة
lebanon 24
24/03/2021 07:39:49 Lebanon 24 Lebanon 24

حسان دياب

الحكومة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:43 | 2021-03-24
06:49 | 2021-03-24
06:46 | 2021-03-24
06:46 | 2021-03-24
06:42 | 2021-03-24
06:32 | 2021-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website