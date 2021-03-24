13
o
بيروت
18
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
12
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
دياب الى النادي
Lebanon 24
24-03-2021
|
04:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
يؤكد أحد السياسيين، بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بات ميالاً لنادي رؤساء الحكومات السابقين، وليس لمن أتوا به وتخلّوا عنه.
المصدر: النهار
مواضيع ذات صلة
نصرالله: مسؤولية رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب هي اعادة جمع الحكومة والتصرف
Lebanon 24
نصرالله: مسؤولية رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب هي اعادة جمع الحكومة والتصرف
24/03/2021 07:39:49
24/03/2021 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
سامي الجميل عبر الحدث: حكومة حسان دياب اصلا متوقفة عن العمل ولا تقوم بشيء والقرار بيد حزب الله والمنظومة المتعاونة معه التي تمسك بمجلس النواب وتعطل تشكيل الحكومة الجديدة لانقاذ البلد
Lebanon 24
سامي الجميل عبر الحدث: حكومة حسان دياب اصلا متوقفة عن العمل ولا تقوم بشيء والقرار بيد حزب الله والمنظومة المتعاونة معه التي تمسك بمجلس النواب وتعطل تشكيل الحكومة الجديدة لانقاذ البلد
24/03/2021 07:39:49
24/03/2021 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رئاسة الحكومة: نقلت مواقع الكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي كلاماً منسوباً الى دولة الرئيس حسان دياب بأن الانفجار في مرفأ بيروت نتج عن تفجير صاعق عبر ريموت كونترول. يؤكد المكتب أن هذا الكلام غير دقيق، ورهن التحقيقات التي ستحدد كيفية حصول الانفجار
Lebanon 24
رئاسة الحكومة: نقلت مواقع الكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي كلاماً منسوباً الى دولة الرئيس حسان دياب بأن الانفجار في مرفأ بيروت نتج عن تفجير صاعق عبر ريموت كونترول. يؤكد المكتب أن هذا الكلام غير دقيق، ورهن التحقيقات التي ستحدد كيفية حصول الانفجار
24/03/2021 07:39:49
24/03/2021 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مراسل العربية: نتنياهو يحتاج لأصوات حزب "يمينا" لتشكيل الحكومة
Lebanon 24
مراسل العربية: نتنياهو يحتاج لأصوات حزب "يمينا" لتشكيل الحكومة
24/03/2021 07:39:49
24/03/2021 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حسان دياب
الحكومة
تابع
الأكثر قراءة
"فاتورة مخيفة" في أحد المطاعم (صورة)
Lebanon 24
"فاتورة مخيفة" في أحد المطاعم (صورة)
21:43 | 2021-03-23
23/03/2021 09:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجرت بين عون والحريري.. والدولار سيتخطى هذا الرقم
Lebanon 24
انفجرت بين عون والحريري.. والدولار سيتخطى هذا الرقم
08:30 | 2021-03-23
23/03/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون لن يتراجع وهذا ما سيقدم عليه
Lebanon 24
عون لن يتراجع وهذا ما سيقدم عليه
08:00 | 2021-03-23
23/03/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كرتونة البيض بـ40000 ليرة.. وحملة لمقاطعته (صورة)
Lebanon 24
كرتونة البيض بـ40000 ليرة.. وحملة لمقاطعته (صورة)
08:55 | 2021-03-23
23/03/2021 08:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تجاوز أمس الـ 14 ألفاً.. ما وضع الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعدما تجاوز أمس الـ 14 ألفاً.. ما وضع الدولار اليوم في السوق الموازية؟
09:09 | 2021-03-23
23/03/2021 09:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:43 | 2021-03-24
جولة الصباح الاخبارية: بعبدا تتحرك ديبلوماسياً بوجه الحريري... لبنان على طاولة المجتمع الدولي لايجاد حل لأزمته
06:49 | 2021-03-24
محاولة سرقة فاشلة لأسلاك كهربائية في عكار
06:46 | 2021-03-24
ماكرون "سيترحَّم" على ترامب.. وهذه علاقة لبنان
06:46 | 2021-03-24
ما بين بري ونصرالله لا يعرفه كثيرون
06:42 | 2021-03-24
ما صحة اغتيال نائب قائد "فيلق القدس" في لبنان؟ (صورة)
06:32 | 2021-03-24
حركة الديبلوماسيين في بعبدا مستمرة اليوم ايضا
فيديو
لأجل "سيلفي".. رجل وطفلته ينجوان بأعجوبة من فيل ضخم! (فيديو)
Lebanon 24
لأجل "سيلفي".. رجل وطفلته ينجوان بأعجوبة من فيل ضخم! (فيديو)
21:00 | 2021-03-23
24/03/2021 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"وان بلس" تدخل عالم الساعات الذكية لمنافسة "سامسونغ" و"آبل" (فيديو)
Lebanon 24
"وان بلس" تدخل عالم الساعات الذكية لمنافسة "سامسونغ" و"آبل" (فيديو)
21:00 | 2021-03-23
24/03/2021 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى محبي "PlayStation".. إليكم أبرز التقنيات في الأذرع الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
إلى محبي "PlayStation".. إليكم أبرز التقنيات في الأذرع الجديدة (فيديو)
18:00 | 2021-03-23
24/03/2021 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact