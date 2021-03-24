لبنان

تخويف الناس

Lebanon 24
24-03-2021 | 04:23
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يأخذ مرجع سياسي على وزير الداخلية محمد فهمي "تخويفه الناس" من فلتان امني ويردد ان "على الوزير ان يطمئن الناس لا ان يزيد الطين بلة ويشجع على الفلتان".
 
المصدر: النهار
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محمد فهمي

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