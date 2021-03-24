حرص على المصالحة

لوحظ أن حجم وفد حزبي زار مرجعية روحية بالأمس، يحمل أكثر من دلالة عبر الحرص على مصالحة الجبل، وإبقاء التواصل والتنسيق قائمين مع مرجعية سياسية بارزة تنتمي لهذه الطائفة.