لبنان

حرص على المصالحة

Lebanon 24
24-03-2021 | 04:25
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لوحظ أن حجم وفد حزبي زار مرجعية روحية بالأمس، يحمل أكثر من دلالة عبر الحرص على مصالحة الجبل، وإبقاء التواصل والتنسيق قائمين مع مرجعية سياسية بارزة تنتمي لهذه الطائفة.
 
المصدر: النهار
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