لبنان

شكوى من المصدرين

Lebanon 24
24-03-2021 | 04:30
A-
A+
Doc-P-806153-637521607276355301.jpg
Doc-P-806153-637521607276355301.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إرتفعت شكوى المصدّرين بسبب إقدام غرفة التجارة والصناعة والزراعة على استيفاء رسوم شهادة المنشأ وتصديق الأسعار بالدولار أو على أساس سعر صرف السوق بتاريخ الدفع.
المصدر: نداء الوطن
مواضيع ذات صلة
إطلاق مبادرة لدعم الصناعيين اللبنانيين في التصدير إلى الخارج
lebanon 24
24/03/2021 07:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
حب الله: ارتفاع التصدير يعني تنافسية المنتجات اللبنانية
lebanon 24
24/03/2021 07:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الصناعة ذكرت الصناعيين باعادة الأموال الناتجة من التصدير الى لبنان
lebanon 24
24/03/2021 07:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون "سيترحَّم" على ترامب.. وهذه علاقة لبنان
lebanon 24
24/03/2021 07:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24

التصدير

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:43 | 2021-03-24
06:49 | 2021-03-24
06:46 | 2021-03-24
06:46 | 2021-03-24
06:42 | 2021-03-24
06:32 | 2021-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website