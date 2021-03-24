شكوى من المصدرين

إرتفعت شكوى المصدّرين بسبب إقدام غرفة التجارة والصناعة والزراعة على استيفاء رسوم شهادة المنشأ وتصديق الأسعار بالدولار أو على أساس سعر صرف السوق بتاريخ الدفع.

