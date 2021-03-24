لبنان

خوف من تحركات

Lebanon 24
24-03-2021 | 04:32
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تخشى مصادر أمنية تزامن تحركات معيشية للاتحاد العمالي العام مع تحركات "أمنية" حزبية.
المصدر: نداء الوطن
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الاتحاد العمالي العام

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