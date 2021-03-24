البخاري لعون: "انت رجل حكيم ووفي"!؟

كتبت جويل بو يونس في" الديار": مصادر مطلعة على جو اللقاء بين عون والسفير السعودي تؤكد ان البخاري استمع مطولا لشروحات الرئيس عون عن خلفيات الازمة الحكومية وهو اكد ان المملكة غير معنية بالشخص الذي سيؤلف الحكومة انما بان تتشكل حكومة قادرة على استعادة ثقة المجتمع الدولي.

وفي هذا الكلام، اشارة واضحة بحسب المصادر الى ان المملكة لا تهتم لان يكون الحريري هو رئيس الحكومة لا بل لا تدعمه كما كانت تفعل بالسابق.

اكثر من ذلك تكشف مصادر بارزة للديار بأن السفير السعودي توجه الى رئيس الجمهورية بالقول: «انت رجل حكيم ووفي».

هذه العبارة التي قرأت فيها اوساط متابعة دلالات كثيرة تعيدك الى الازمة التي مر بها الحريري في السعودية يوم استقال في ٤ تشرين الثاني 2017 معلنا الاستقالة من المملكة، والسفير البخاري اراد عبرها بحسب الاوساط بتوصيفه عون بالحكيم والوفي الاشارة غير المباشرة الى تلك الحادثة ليؤكد على مدى وفاء عون الذي وقف الى جانب الحريري يومها، غامزا عبر كلامه هذا، من قناة الحريري.

كما تكشف معلومات الديار بان البخاري ابدى خلال اللقاء الذي دام 40 دقيقة، ترحيبه بالبيانات التي بدأت تخرج بمواقف رسمية اي عبر وزارة الخارجية اللبنانية لتؤكد على ادانة لبنان للاعتداءات التي تطال السعودية ولاسيما المنشآت المدنية والمدنيين وهو رأى بذلك خطوة ايجابية من لبنان.

مصادر الرئاسة الاولى وتعليقا على الاخبار التي تسارعت من قبل البعض الذي يدور بفلك المستقبل للتأكيد بان الزيارة فقط اتت بروتوكولية بعدما طلب عون ذلك فلبى السفير لياقة؛ ابدت عبر الديار اسفها لمحاولات البعض تشويه وتخريب ما يحصل من محاولات لترميم العلاقة مع دولة شقيقة تربطها بلبنان علاقات تاريخية ولا سيما ان وجودها الى جانب لبنان بهذه المحنة ضروري.