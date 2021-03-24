لبنان

بري يصدر مذكراته.. فلماذا اختار عنوان "الثقب الأسود"؟

Lebanon 24
24-03-2021 | 06:03
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تبدأ «الشرق الأوسط» من اليوم، نشر حلقات من مذكرات رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التي أعدها الزميل نبيل هيثم، وتصدر قريباً عن «دار بلال». اختار بري للمذكرات عنواناً: «الثقب الأسود». وقال إن هاتين الكلمتين تختزنان تشخيصاً لما آل إليه حال لبنان، وخوفاً على وطن كان جميلاً وصار مهدداً بالتشتت والتلاشي والزوال الكارثي.

وفي هذه الحلقة الأولى، يتحدث بري عن اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، وعن لقائه الأخير معه في مجلس النواب يوم اغتياله في 14 شباط 2005، ويصف الاغتيال بالزلزال الذي ضرب لبنان وقلبه رأساً على عقب. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. 
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