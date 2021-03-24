لبنان

اجراءات دولية سريعة لتفادي "الانفجار اللبناني الكبير"

Lebanon 24
24-03-2021 | 06:16
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افادت "الديار" ان دوائر القرار سواء في باريس او الولايات المتحدة الاميركية كما عربيا، وبالتحديد على مستوى جامعة الدول العربية، تشهد دفعا باتجاه اجراءات دولية سريعة ومنسقة لتفادي «الانفجار اللبناني الكبير»، من دون ان يتم حسم ما اذا كانت هذه الاجراءات ستكون على شكل عقوبات على عدد من المسؤولين اللبنانيين والذين سيتم التعاطي معهم كـ»معطلين» لعملية التشكيل أو مؤتمرا دوليا لحل الأزمة اللبنانية او دعوة للأطراف اللبنانيين لطاولة حوار على غرار ما حصل في الدوحة عام 2008.
المصدر: الديار
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