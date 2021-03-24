"فلاشات الحرب" عادت: مكتب الرئيس في خبر جديد

كتب نجم الهاشم في "نداء الوطن": كأنّ غيمة من الحزن والكآبة تغمر مقر رئاسة الجمهورية في قصر بعبدا. لم يسبق أن شهد هذا القصر ما يشبه هذه الحالة. حتى في أيام الحرب لم يكن قدره محاطاً بهذه السوداوية. وحدها أيام الفراغ بعد ولاية الرئيس أميل لحود ثمّ الرئيس ميشال سليمان كانت أقسى. الغريب هو ذلك الشعور بالفراغ يملأ هذا القصر حتى في ظل وجود الرئيس ميشال عون فيه. والأغرب هو اقتناع بعض من في القصر بأن الرئيس يملأه صخباً وحركة وضجيجاً وأفعالاً.تكاد استقبالات الرئيس اليومية في قصر بعبدا تقتصر على استقبالين تقريباً. أخبار القصر لا تذكر أكثر من ذلك إلا في حالات استثنائية.عادة يستقبل الرئيس الزوار أفراداً في مكتبه. صورة ديكور المكتب توحي بالملل والرمادية والرتابة. حتى الجدران واللوحات لا توحي بدفق الحياة. يجلس الرئيس على مقعد جلدي رمادي ويجلس الزائر على مقعد جانبي من النوع نفسه واللون نفسه يتّسع لأكثر من شخص. قبل ذلك كانت المقاعد جلدية بنية تتّفق تقريباً مع ديكور المكتب ولا يُعرف سبب استبدالها بهذه المقاعد الرمادية. ربّما كان الأمر يتعلّق بحفظ مسافة التباعد الإجتماعي في زمن الكورونا.خطورة الفراغ الحاصل أنّ الرئيس يبدو عاجزاً عن تغيير هذا الواقع الذي بات يفرض نفسه عليه. وهو عاجز عن تبديل المستشارين وكأنّ القرار لم يعد بيده أو أنه صار بيد من يقرّر عنه ومن يستطيع أن يتحدّث باسمه، وكأنّ الحضور صار لمكتب الرئيس أكثر مما هو للرئيس.مؤسف غياب القرار الرئاسي وحضور الإرتياب المحيط بما يصدر باسم الرئيس. المسألة لا تتعلّق بشخص الرئيس وبالإساءات التي تلحق به من دون أن تصل إليه النصائح، بأن يكفيه ما تعرّض ويتعرّض له وبأنّ من الأفضل له أن يستقيل ويغادر موقعه قبل أن تتوالى عمليات الإهانات التي يتعرّض لها. المسألة تتعلّق أكثر بموقع الرئاسة الذي يتبهدل أيضاً من دون أن ترفّ للممسكين بقرار الرئيس أو منفذي رغباته جفن حرصاً منهم على الإستمرار في مواقعهم حتى لا يكون خروج الرئيس خروجاً لهم وانتهاء لأدوارهم. ذلك أن الحاجة صارت ماسة لكي يتم ملء الفراغ في القصر أكثر من الحاجة إلى نصيحة ملء الفراغات في لائحة اقتراح تشكيل الحكومة التي لن تتشكّل.