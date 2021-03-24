حكومة اللاثقة بين عون والحريري: الصعوبة لم تأتِ بعد

كتبت هيام قصيفي في "الاخبار": الخطورة التي انكشف عليها سجال الرئاستين، تتعدّى سؤال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن قدرة حكومة اختصاصيين على مواكبة التحديات التي يقبل عليها لبنان. لأن العطب الذي لحق بعلاقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، إلى حد تناوله رئيس الجمهورية عند باب القصر الجمهوري، في سابقة غير مألوفة تستهدف موقع الرئاسة، من شأنه أيضاً أن يطرح سؤالاً مماثلاً. إذ كيف لحكومة يؤلّفها الحريري أن تواكب التحدّيات المطروحة سياسياً واقتصادياً، حين تبلغ علاقته بعون هذا الحدّ، الذي يذكّر بعلاقتهما السابقة قبل التسوية الرئاسية والهجومات والنعوت والأوصاف التي وصلت إلى المحاكم. وكيف يمكن لحكومة عنوانها اللاثقة بين ركنَيها أن تناقش التدقيق الجنائي ومفاوضات صندوق النقد والسياسة المالية، وتتفق على قانون الانتخاب والانتخابات النيابية المقبلة، بعدما انفجرت العلاقة بينهما على المستوى الشخصي؟ والخطورة أنه كلما استغرقت مرحلة التأليف وقتاً إضافياً، تفاعل الصدام بين الطرفين، مع استنباط وسائل جديدة للهجومات المتبادلة. وهذا المرجّح. فحتى الآن، لم تتطوّر الظروف في المنطقة أو في لبنان، لتتحوّل لحظة تأليف الحكومة، شبيهة بتلك التي كانت قائمة يوم أُلّفت حكومة الرئيس تمام سلام، في ساعات قليلة، لتصبح حكومة إدارة الفراغ الرئاسي. الفكرة الأساسية التي لا تزال حاضرة، هي أن كل القوى السياسية تلعب في الوقت الضائع، في انتظار واشنطن وإيران، مهما علت نبرات الأفرقاء الثلاثة الأساسيين، رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وحزب الله. تبعاً لذلك، يصبح انتظار التأليف، وفق الجداول المتبادلة بين بعبدا وبيت الوسط، عبثياً، لأن لا الجداول تصنع حكومات في لبنان ولا شهادات الاختصاص التي وزعت نبذات عن أصحابها. فحتى الآن، لا إفراج داخلياً عن الحكومة، ولا اعتذار للرئيس المكلف، رغم كل الهجومات التي يتعرّض لها، وما يعتبره محاولة بعبدا تطويقه داخلياً ودبلوماسياً.