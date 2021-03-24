الوساطات الحكومية مجمدة.. وهذا موقف الحريري

ذكرت «البناء» أن «الوساطات على الخط الحكومي توقفت ولا مبادرات إقليمية ولا دولية ولامحلية والاتصالات مجمّدة وخطوط التواصل مقطوعة حتى إشعار آخر».



وقالت مصادر تيار المستقبل لـ»البناء» بأن الحريري لن يستسلم للشروط والضغوط التي تمارس عليه من قبل رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر ولن يخضع للابتزاز ولن يعتذر وسيبقى متمسكاً بالتكليف حتى تأليف حكومة وفق الشروط الفرنسيّة وطالما أنه محصّن بقرار الأغلبيّة النيابية التي سمّته فيالاستشارات النيابية».