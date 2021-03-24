لبنان

ما صحة اغتيال نائب قائد "فيلق القدس" في لبنان؟ (صورة)

Lebanon 24
24-03-2021 | 06:42
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نقلت "وكالة أنباء التلفزيون الإيراني" عن مصدر "مطلع" نفيه صحة النبأ عن اغتيال نائب قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني للشؤون الاقتصادية، رستم قاسمي، على يد إسرائيل في لبنان. 
وقال المصدر للوكالة إن الأنباء التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول باغتيال قاسمي "غير صحيحة".
وسبق أن تناقلت بعض وسائل الإعلام وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تقارير تحدثت عن اغتيال قاسمي، الذي شغل كذلك منصب وزير النفط في حكومة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، على يد عناصر في هيئة الاستخبارات والمهمات الخاصة "الموساد" في لبنان.
وفي رواية أخرى أنّ الاستخبارات التركية حذّرت من مخطط للموساد لاغتيال قاسمي في لبنان يوم الاثنين، وأنّه تم إحباط المخطط. 
وفي تعليق له، غرّد نجل قاسمي على "تويتر" بالقول إنّ والده بصحة جيدة. 
 
 
 
المصدر: وكالات
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