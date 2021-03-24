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لبنان
محاولة سرقة فاشلة لأسلاك كهربائية في عكار
Lebanon 24
24-03-2021
|
06:49
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أقدم مجهولون مساء امس الثلاثاء على سرقة أسلاك كهربائية من بناء قيد الإنشاء عائد للمواطن "م.س" في حي الفوار ببلدة ببنين في عكار حيث شعر أحد الأهالي بحركة غريبة فأطلق النار بالهواء. إلا أن السارقين فروا إلى جهة مجهولة، وعثر على المسروقات في المكان حيث باءت عمليتهم بالفشل.
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