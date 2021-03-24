محاولة سرقة فاشلة لأسلاك كهربائية في عكار

أقدم مجهولون مساء امس الثلاثاء على سرقة أسلاك كهربائية من بناء قيد الإنشاء عائد للمواطن "م.س" في حي الفوار ببلدة ببنين في عكار حيث شعر أحد الأهالي بحركة غريبة فأطلق النار بالهواء. إلا أن السارقين فروا إلى جهة مجهولة، وعثر على المسروقات في المكان حيث باءت عمليتهم بالفشل.