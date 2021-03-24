لبنان

"ثوار طرابلس" قاموا بكبسة.. فمن أعطاهم المعلومات؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-03-2021 | 08:15
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في خطوة لافتة شكلا ومضمونا قام ثوار طرابلس بالاعتصام امام مستودعات كبيرة تابعة لمحلات وتجار المواد الغذائية في طرابلس بعد تلقيهم معلومات عن قيام هؤلاء التجار بتخزين المواد المدعومة داخلها بعشرات الاطنان.

 

لكن اللافت في الموضوع ان هذه المستودعات المستأجرة منذ سنوات، بقيت مجهولة لدى الكثيرين نظرا لعدم وجود ما يدل على انها مستودعات غذائية. وفي المعلومات ان بعض الثوار تلقى معلومات مفصلة من احد المسؤولين الامنيين البارزين في الشمال سابقاً، عن كل مستودعات المواد الغذائية الكبيرة في المدينة، من ضمنها مستودعات تحت الارض. كما زودهم لائحة بكل المستودعات التابعة لتجار الاجهزة الكهربائية والالكترونية ، مشجعا الثوار على الاعتصام امامها بدل الاعتصام امام المؤسسات الحكومية في المدينة.

المصدر: لبنان 24

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