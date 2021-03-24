العهد "يحاصر" الحريري!؟

تؤشر المعلومات المتوافرة من قصر بعبدا ان رئيس الجمهورية وفريقه ليسوا في وارد الخضوع لاي ضغط للتراجع عن المعايير التي حددها عون لتشكيل الحكومة مهما حصل.

وتفيد المعلومات الى ان البند المستجد في الخطة الرئاسية هو "الهجوم الديبلوماسي" على الحريري لاظهاره بموقع المعرقل لتشكيل الحكومة، وذلك من خلال تكثيف الاتصالات بأعضاء السلك الديبلوماسي لزيارة القصر الجمهوري، واطلاعهم على جهد عون لحل الازمة.

وتتركز خطة المواجهة على تظهير فكرة استحالة التفاهم بين عون والحريري والايحاء ضمنا بأن الحريري تجاوز تكليفه النيابي وعليه ان يحسم امره بالتشكيل او الاعتذار.