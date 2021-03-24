اطلاق نار على واجهات محلات لبيع المواد الغذائية في سير - الضنية

اقدم مجهولون مساء امس الثلاثاء على اطلاق النار على واجهات أكبر محلين لبيع المواد الغذائية في سير - الضنية، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.وقد قام مطلقو النار باصابة الواجهات الزجاجية بالرصاص ما ادى لتضررها من دون وقوع اصابات.وفتحت القوى الامنية صباح اليوم تحقيقاً بالحادث.