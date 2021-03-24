في قصر بعبدا: "انت لا تفكر نحنا منفكر عنك"

قال مصدر مطلع على اجواء القصر الجمهوري الداخلية "ان اصطفافات واضحة باتت تتحكم بالعلاقة بين طاقم القصر، رغم الخطوات المتعددة التي يقوم بها النائب جبران باسيل للتحكم بشكل احادي بمفاصل القصر، عبر" جيش المستشارين" الذي احضره الى القصر مع ما يرتبه ذلك من اعباء اضافية ماليا ولوجستيا.

ووفق بعض المعطيات" الدقيقة" فان الرئيس عون بدأ يظهر انزعاجا من ان هناك من يتولّى مهمّة الحديث باسمه، ويعتبر الامر اساءة له وايحاء بأنّه بات عاجزاً عن التركيز أو فاقداً للإرادة وأنّه لا يمكنه أن يحدّد أفكاره وينظّم كلماته وعباراته".

أحد "الخبثاء" شبّه ما يتم تنفيذه في القصر من "خطط تطويرية" بانه ينطبق عليه ما قاله الاخوين رحباني في "قصيدة حب": انت لا تفكر نحنا منفكر عنك، انت لا تتدخل نحنا منتدخل عليك...نبسط نبسط اشتغل وكول ونام وطنش".