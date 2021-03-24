لبنان

في قصر بعبدا: "انت لا تفكر نحنا منفكر عنك"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-03-2021 | 08:35
A-
A+
Doc-P-806211-637521719018661781.jpg
Doc-P-806211-637521719018661781.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال مصدر مطلع على اجواء القصر الجمهوري الداخلية "ان اصطفافات واضحة باتت تتحكم بالعلاقة بين طاقم القصر، رغم الخطوات المتعددة التي يقوم بها النائب جبران باسيل للتحكم بشكل احادي بمفاصل القصر، عبر" جيش المستشارين" الذي احضره الى القصر مع ما يرتبه ذلك من اعباء اضافية ماليا ولوجستيا.

 

ووفق بعض المعطيات" الدقيقة" فان الرئيس عون بدأ يظهر انزعاجا من  ان هناك من يتولّى مهمّة الحديث باسمه، ويعتبر الامر اساءة له وايحاء بأنّه بات عاجزاً عن التركيز أو فاقداً للإرادة وأنّه لا يمكنه أن يحدّد أفكاره وينظّم كلماته وعباراته".

 

أحد "الخبثاء" شبّه ما يتم تنفيذه في القصر من "خطط تطويرية" بانه ينطبق عليه ما قاله الاخوين رحباني في "قصيدة حب": انت لا تفكر نحنا منفكر عنك، انت لا تتدخل نحنا منتدخل عليك...نبسط نبسط اشتغل وكول ونام وطنش".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:09 | 2021-03-24
11:00 | 2021-03-24
10:58 | 2021-03-24
10:51 | 2021-03-24
10:50 | 2021-03-24
10:50 | 2021-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website