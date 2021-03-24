لبنان

البخاري في بعبدا: ملاحظات ورسائل وعبارات مكتوبة "بعناية"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-03-2021 | 09:15
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أثارت زيارة السفير السعودي وليد البخاري الى رئيس الجمهورية جملة اسئلة عن الهدف الحقيقي لها ، خصوصا وانها جاءت مباشرة غداة "الخناقة الحامية" بين الرئيسين عون والحريري.

 

وفيما افادت مصادر رئيس الجمهورية "بأنّ أجواء الزيارة كانت إيجابية وان الدعوة وُجّهت مساء أول من أمس، وتمّت تلبيتها سريعاً"، افيد ان عون "اسهب امام البخاري في الحديث عن اتفاق الطائف وحرصه على التمسك به وعلى انه يُمارس" ما تبقى" من صلاحياته كرئيس للجمهورية".

 

وبينما يتعاطى "التيار الوطني الحر" مع زيارة البخاري الى بعبدا على انها هدف سجلها عون في مرمى الحريري، أقله بالشكل، حرص البخاري على تلاوة بيان مكتوب بعد الزيارة اختار عباراته بعناية، وهو الأمر الذي يحصل للمرة الأولى، وضمّنه رسائل يجدر التوقف عندها وتعكس توجه المملكة للوقوف على مسافة واحدة من جميع الأفرقاء من دون التدخل في الشؤون الداخلية.

 

واذ حرص السفير السعودي على التأكيد ان الزيارة أتت بناءً على دعوة تلقاها من عون، أتى تشديده على "وجوب احترام اتفاق الطائف وأهمية مضامين قرارات مجلس الأمن 1701 و 1680 و1559 والقرارات العربية والدولية ذات الصلة بمثابة رسالة واضحة للعهد بشإن تحالفه مع حزب الله، واعادة تأكيد الخطوط العريضة لرؤية المملكة العربية السعودية للعلاقة مع لبنان".

 

 

 

 

 

المصدر: لبنان 24

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