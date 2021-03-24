لبنان

ستريدا جعجع لأهل بشري: للاسراع في التسجيل للحصول على لقاح SPUTNIK V قبل السبت المقبل

Lebanon 24
24-03-2021 | 08:50
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غردت النائبة ستريدا جعجع عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "‏ألف تحية لكل شابة وشاب في الفريق العامل في مكتبنا في بشري. أنا شخصيا أفتخر بكل فرد منكم يضع نفسه في خطر التقاط الوباء فقط من أجل مساعدة أهلنا، كما أدعو أهلي في القضاء للتقدم سريعا للتسجيل للحصول على لقاح Sputnik V قبل السبت المقبل، 27 آذار، موعد انتهاء التسجيل".
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