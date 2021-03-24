لبنان

أوجيرو: توقف الانترنت عن بعض المشتركين في المختارة والفرق باشرت إصلاح العطل

Lebanon 24
24-03-2021 | 09:14
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أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر "تويتر"، أن "عطلا طرأ على عدد من التجهيزات التابعة لسنترال المختارة، ما أدى إلى توقف خدمة الانترنت عن بعض المشتركين في المنطقة المذكورة. باشرت فرقنا الفنية العمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".
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