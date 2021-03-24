لبنان

سمسرات "النافعة" شمالا برعاية أمنية؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-03-2021 | 09:30
A-
A+
Doc-P-806222-637521743985568618.jpg
Doc-P-806222-637521743985568618.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع اكتظاظ السيارات امام مركز المعاينة الميكانيكية في الشمال (النافعة)، تنشط بشكل دائم اعمال السمسرة ، والوساطات، واختزال ادوار المواطنين مقابل مبالغ مالية.
صباح كل يوم، وقبل فتح مركز المعاينة الميكانيكية صباحاً تحضر مجموعة من السماسرة وتجول على سائقي السيارات المنتظرين منذ ليلة اليوم السابق عارضة عليهم شتى انواع الخدمات مقابل بدلات مادية واهمها الدخول الفوري من دون انتظار الدور. هذا بالاضافة للمبالغ  المعروفة لتصليح السيارات او انجاز الاوراق او الاسراع  بدفع الرسوم...
وبعد التدقيق، تبين ان تسعيرة اختزال الانتظار بالطابور تبلغ ٣٠،٠٠٠ ليرة لبنانية، في حين ان تسعيرة تسهيل مراجعة رسوب السيارة،  بحال كان الرسوب على ملاحظة واحدة بالسيارة،  تبلغ ٥٠،٠٠٠ ليرة للملاحظة الراسبة، وهذه يتم سمسرتها مع بعض الموظفين داخل" النافعة".
ووفق المعلومات فان هذه التسعيرة لاختزال الدور يتم تقاسمها  بين السماسرة  وبعض العناصر الامنية مما اثار حفيظة المواطنين وتسبب باشكالات و"خناقات" متكررة.

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:09 | 2021-03-24
11:00 | 2021-03-24
10:58 | 2021-03-24
10:51 | 2021-03-24
10:50 | 2021-03-24
10:50 | 2021-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website