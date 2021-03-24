سمسرات "النافعة" شمالا برعاية أمنية؟

مع اكتظاظ السيارات امام مركز المعاينة الميكانيكية في الشمال (النافعة)، تنشط بشكل دائم اعمال السمسرة ، والوساطات، واختزال ادوار المواطنين مقابل مبالغ مالية.

صباح كل يوم، وقبل فتح مركز المعاينة الميكانيكية صباحاً تحضر مجموعة من السماسرة وتجول على سائقي السيارات المنتظرين منذ ليلة اليوم السابق عارضة عليهم شتى انواع الخدمات مقابل بدلات مادية واهمها الدخول الفوري من دون انتظار الدور. هذا بالاضافة للمبالغ المعروفة لتصليح السيارات او انجاز الاوراق او الاسراع بدفع الرسوم...

وبعد التدقيق، تبين ان تسعيرة اختزال الانتظار بالطابور تبلغ ٣٠،٠٠٠ ليرة لبنانية، في حين ان تسعيرة تسهيل مراجعة رسوب السيارة، بحال كان الرسوب على ملاحظة واحدة بالسيارة، تبلغ ٥٠،٠٠٠ ليرة للملاحظة الراسبة، وهذه يتم سمسرتها مع بعض الموظفين داخل" النافعة".

ووفق المعلومات فان هذه التسعيرة لاختزال الدور يتم تقاسمها بين السماسرة وبعض العناصر الامنية مما اثار حفيظة المواطنين وتسبب باشكالات و"خناقات" متكررة.