بخاري لبى الدعوة... لكن ليس كل ما يتمناه العهد يدركه

في خضم الاندفاعة الخارجية الفرنسية والروسية والعربية تجاه المسؤوليين السياسيين لحثهم على الإسراع في تأليف الحكومة العتيدة وتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، فإن العراك الداخلي بين بعبدا وبيت الوسط على أشده، فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يتبارزان والرئيس المكلف سعد الحريري على مرأى من الجميع، بسبب الحصص الحكومية والثلث المعطل، وسط أجواء توحي أن حلبة المصارعة لن تنتهي إلا بنفاذ احتياطي دعم حزب الله للعهد، علماً أن الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله الذي يشدد في إطلالاته على دعم رئيس الجمهورية والوقوف إلى جانبه وتفهم بعض مطالبه، يوازن في علاقته بين الحريري وباسيل.

تحافظ فرنسا والولايات المتحدة في الأونة الأخيرة على الوتيرة نفسها في مخاطبة القادة اللبنانيينن خاصة وأن ملف تشكيل الحكومة لا يزال عالقا بفعل خلافاتهم، في حين أن المطلوب تشكيل حكومة تعالج الأزمات المتعددة في البلاد ووضع الانتماءات الحزبية جانبا، لأن لبنان ينهار ويسير على غير هدى ومنقسم ،كما وصف وضعه وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان يوم الاثنين لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي. من هنا يمكن القول إن لا مبادرة تجاه لبنان إلا المبادرة الفرنسية التي تلفظ أنفاسها، فباريس قد تنكفىء عن مواكبة الوضع في لبنان وتتجه لفرض عقوبات على سياسيين بارزين إذا بقيت المنظومة الحاكمة تقامر بالبلد، خاصة وأن المواقف الأممية والأوروبية واحدة تجاه ربط دعم لبنان بتأليف حكومة وتنفيذ الإصلاحات.

وليس بعيدا فإن الحراك العربي على خط المعنيين يصب في الخانة نفسها، فسفراء مصر والكويت وقطر خلال جولاتهم على القيادات السياسية لا يحملون أي مبادرة أو طرح لحل أزمة التأليف فكل ما يشددون عليه ينطوي تحت راية الرسالة الفرنسية "ساعدوا أنفسكم لنساعدكم" ولا مساعدات من دون إصلاحات.

ومع ذلك، يبقى المشهد ضبابيا على صعيد الحراك العربي والخليجي طالما أن السفير السعودي وليد بخاري الذي سيلتقي اليوم السفيرتين الفرنسية والأميركية في إطار لقاءاته مع الدبلوماسيين المعتمدين في لبنان عطفا على السياسيين اللبنانيين، لم يلتق الرئيس المكلف ولن يلتقيه قريبا، بحسب المعلومات، علما ان أجواء القصر الجمهوري أشاعت في الأسابيع الماضية كلاما مفاده أن عقدة التشكيل ليست داخلية إنما خارجية، معتبرة أن الحريري لن يقدم على خطوة التأليف قبل أن يحصل على ضوء أخضر "رياضي".

ولأن الاجواء الملبدة بين المملكة وبيت الوسط لم تصفو بعد، لم يكن أمام رئيس الجمهورية الا باب السفارة السعودية لطرقه في سياق اللعب على وتر ازعاج الحريري وكسره، فكانت الخطوة الأهم توجيه دعوة رسمية للسفير وليد بخاري لزيارة قصر بعبدا. فلبى بخاري الدعوة امس وزار القصر الجمهوري بروتوكوليا، فكان مستمعا خلال اللقاء إلى شروحات الرئيس عون حول النقاط الخلافية التي تعرقل التأليف الحكومي وتفضيله الذهاب إلى التفاهم بين المعنيين على شخصية اخرى لرئاسة الحكومة فضلا عن ابدائه استعداده التعاون مع السعودية.

ولكي لا يحرف كلامه ويضمنه المصطادون في مياه بيت الوسط العكرة تأويلات خارج عن السياق، تلا السفير السعودي من بعبدا عقب لقائه الرئيس عون كلمة مكتوبة، ضاربا عرض الحائط كل محاولات أخذ الزيارة إلى مكان آخر وتحميلها أكثر مما تحتمل، فبدا حريصا على تقديم مواقف مدوزنة فشدد على أن اتفاق الطائف هو المؤتمن على الوحدة الوطنية وعلى السلم الأهلي في لبنان وأن الرؤية السعودية للبنان تنطلق من مرتكزات السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وشدد على ضرورة تشكيل حكومة سريعة تلبي تطلعات اللبنانيين والشروع الفوري بتنفيذ إصلاحات جذرية تعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان، مركزا على أهمية مضامين القرارات 1701، 1680 و1559 والقرارات العربية والدولية.

قد لا يكون مستغربا، بحسب المتابعين لأداء التيار الوطني الحر، الانفتاح العوني على السعودية، لو كان الهدف منه فعلا ومضمونا مصلحة لبنان والدفع نحو عودة العلاقات اللبنانية – السعودية إلى ما كانت عليه قبل العام2011، لكن المستغرب أن يذهب التيار البرتقالي إلى انتهاج سياسة انتقدها مسؤولوه في العام 2017 ،عندما تبنوا في تلك المرحلة ما قيل إن "القوات اللبنانية" حرضت السعوديين ضد الحريري الذي دُفِع نحو الاستقالة يومذاك، فالرئيس عون ومعه باسيل يواظبان اليوم على التقرب من السفير السعودي بذرائع مختلفة، ووصل بهما الأمر إلى حد الطلب من السفير السعودي طرح اسم اي شخصية سنية للحكومة ليسيرا بها بدلا عن الحريري.

في خضم هذه المعمعة العونية، الاكيد ان السفير السعودي لن يدخل في الزواريب الضيقة، من منطلق حرص المملكة على استقرار لبنان والعلاقات الايجابية معه، فضلا عن ان السفير بخاري الذي زار بعبدا يدرك جيدا، بحسب المتابعين، الغايات السياسية لتقرب العهد منه، فهو يعي مخططات البعض وتقلباتهم السياسية وإن كان يشدد في الوقت نفسه على أهمية التوافق بين اللبنانيين.