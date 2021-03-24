لبنان

باسيل للحريري: يا زمان الماضي عود

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-03-2021 | 10:10
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قال مرجع مسؤول التقى الرئيس سعد الحريري اخيرا انه فوجئ بالصلابة التي يتمسك بها بصلاحياته لادراكه حجم الاخطار القائمة والتي توجب عدم تكرار تجارب "التسويات والترقيعات" التي ادت الى ما ادت اليه من خسارة للبلد.

 

واضاف "ان الحريري الذي اقتنع اخيرا بخلع ثوب التنازلات السابقة التي حاكها مع العهد، يستقوي بدعم رؤساء الحكومات السابقين له، للتمسك بتشكيل الحكومة كما حدد مواصفاتها ويعتبر ان تأليف حكومة بالمواصفات التي حددها نصرالله ويطالب بها عون وباسيل سيؤدي إلى تمديد عمر الأزمة واستنزاف رصيده الشخصي".

 

وقال المرجع ممازحا: اتخايل باسيل وهو يستمع الى ما قاله الحريري في قصر بعبدا، واقفا يدندن اغنية "يا زمان الماضي عود، متحسرا انه "لن يعود".

المصدر: لبنان 24

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