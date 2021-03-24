لبنان

حادث سير عند مفرق منجز - عكّار (صورة)

Lebanon 24
24-03-2021 | 10:11
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وقع حادث سير عند مفترق بلدة منجز - عكّار، بين "فان" لنقل الركاب وسيارة "هوندا"، واقتصرت الأضرار على الماديات. 
 
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