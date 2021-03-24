مياه الشمال: قطع المياه عن بعض قرى البترون بسبب ارتفاع درجة العكارة

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الشمالي في بيان اليوم "قطع المياه عن مشتركيها المستفيدين بالمياه من محطة التنقية في كفرحلدا، واشارت إلى أنها "وبسبب ارتفاع درجة العكارة في مياه نبع دله والغواويط اضطرت آسفة إلى قطع المياه عن قرى وبلدات صورات، رشكده، هربونا، عرطز، حلتا، كفرحي، بقسميا، جبلا، كور، عبرين، راشكيدا،إجدبرا، بجدرفل، كفرحلدا، بساتين العصي ، بيت شلالا، ديربللا، شناطا، كفيفان جران،غوما، تحوم، راشانا، عورا، داعل، بشتودار، نحلا، زان، كفرحتنا، كفرشليمان،الفتيحات، آصيا، شبطين، مراح الحاج، العلالي، كوبا وسلعاتا على أن تتم إعادة توزيع المياه فور إنخفاض درجة، العكارة في المياه".