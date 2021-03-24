لبنان

نصرالله وبري وبينهما "التوقيت الخاطئ"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-03-2021 | 10:25
A-
A+
Doc-P-806242-637521780289231452.jpg
Doc-P-806242-637521780289231452.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

في جلسة مراجعة "شيعية" للخطاب الذي ألقاه السيد حين نصرالله وبيان حركة امل الذي اعتبره البعض "بمثابة رد" على الخطاب، تم التأكيد على ان الساحة اللبنانية والاسلامية خصوصا لا تتحمل تأجيج الخلافات المذهبية، وان اي استهداف اضافي  للرئيس المكلف سينعكس تشنجا سنيا -شيعيا، كما ان اي تخل عن الرئيس ميشال عون سيؤلب الشارع المسيحي المؤيد  له ضد الحزب".

 

وفي الجلسة ذاتها اعتبر البعض ان ما قاله نصرالله في خطابه عن الحكومة، ولو انه جاء من باب التمني والنصح، كان توقيته خاطئا، لان عون استفاد منه للتعنت اكثر في مطالبه وفي المبالغة بالتصرف السيء مع الحريري. كما تم الاجماع ان بيان حركة امل، ولو تم تفسيره خطأ انه ناتج عن خلاف مع الحزب، أعاد التوازن الى الموقف الشيعي من التطور الحكومي.

 

وبنتيجة البحث تم التواصل بين المسؤولين الحزبيين من الطرفين لضبط السجال بين المناصرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2021-03-24
14:05 | 2021-03-24
14:00 | 2021-03-24
13:43 | 2021-03-24
13:39 | 2021-03-24
13:18 | 2021-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website