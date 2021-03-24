خطاب قائد الجيش ورواتب العسكريين.. كاتب بريطاني يكشف كيف يمكن لواشنطن المساعدة

حذّر الباحث البريطاني المقيم في بيروت نيكولاس بلانفورد في تقرير نشره "المجلس الأطلسي" من تداعيات الانهيار الاقتصادي على الجيش في ظل فشل مساعي تشكيل حكومة جديدة، متحدّثاً عن الدور الذي يمكن للإدارة الأميركية الحالية الاضطلاع به في هذه المرحلة.



وانطلق بلانفورد من تصريحات المسؤولين اللبنانيين، قائلاً: "في مؤشر واضح إلى قرب الانهيار الكامل، دقّ مسؤولون لبنانيون كبار- بينهم قائد الجيش- ناقوس الخطر حول تدهور الوضع في الأيام الماضية"، مذكراً بخطاب العماد جوزيف عون في اجتماع عقده مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة في اليرزة، في 8 آذار، أي بالتزامن مع "اثنين الغضب".